«Арсеналу» придется заплатить 80 миллионов евро за форварда «Наполи» Осимхена
«Арсенал» присматривается к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на CBS, лондонскому клубу придется заплатить за 23-летнего футболиста около 80 миллионов евро.
Контракт нигерийского форварда с «Наполи» до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
В этом сезоне Осимхен сыграл за итальянский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
2
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|85-22
|79
|
3
|Челси
|32
|19
|8
|5
|67-27
|65
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|34
|15
|9
|10
|53-51
|54
|
7
|Вест Хэм
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|
9
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|
10
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
11
|Брайтон
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|
12
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|
13
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
14
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|
15
|Кр. Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Бернли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|
18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|
19
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|
20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|14:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 1
|23.04
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|0 : 0
|23.04
|17:00
|
Ман. Сити – Уотфорд
|5 : 1
|23.04
|17:00
|
Норвич – Ньюкасл
|0 : 3
|23.04
|19:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|0 : 0
|24.04
|16:00
|
Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 0
|24.04
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|2 : 2
|24.04
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|1 : 0
|24.04
|18:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|2 : 0
|25.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|16
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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