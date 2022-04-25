«Арсеналу» придется заплатить 80 миллионов евро за форварда «Наполи» Осимхена

«Арсенал» присматривается к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на CBS, лондонскому клубу придется заплатить за 23-летнего футболиста около 80 миллионов евро.

Контракт нигерийского форварда с «Наполи» до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Осимхен сыграл за итальянский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.