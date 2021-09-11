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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Джемба-Джемба завершил карьеру

05:28
Эрик Джемба-Джемба, Пол Скоулз и Руд ван Нистелрой. Фото Instagram
Эрик Джемба-Джемба, Пол Скоулз и Руд ван Нистелрой. Фото Instagram
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Джемба-Джемба принял решение завершить карьеру. В мае камерунцу исполнилось 40 лет. Последним его клубом был швейцарский «Валорб».

«Сегодня я официально прекращаю играть в футбол. У меня есть академия в Камеруне, поэтому намерен сосредоточиться на ней. Буду обучать молодых игроков тому, как построить успешную футбольную карьеру», — приводит The Sun слова Джемба-Джемба.

Джемба-Джемба начал профессиональную карьеру в «Нанте», из которого в 2003 году за 4,5 миллиона евро перешел в «Манчестер Юнайтед». За 2 года в составе «красных дьяволов» он сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Затем он играл за «Астон Виллу», «Бернли», «Катар», «Оденсе», «Хапоэль», «Партизан», «Сент-Миррен», «Ченнайи», «Сирабайа Юнайтед».

Кроме того, Джемба-Джемба выступал за сборную Камеруна. На его счету 24 матча и 2 гола.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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Ф1 (-1)

30%

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Обе забьют - да

22%

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17%

1.63
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Спартак
Химки

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Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

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Евгений Козинов все материалы автора

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