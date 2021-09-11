Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Джемба-Джемба завершил карьеру

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Джемба-Джемба принял решение завершить карьеру. В мае камерунцу исполнилось 40 лет. Последним его клубом был швейцарский «Валорб».

«Сегодня я официально прекращаю играть в футбол. У меня есть академия в Камеруне, поэтому намерен сосредоточиться на ней. Буду обучать молодых игроков тому, как построить успешную футбольную карьеру», — приводит The Sun слова Джемба-Джемба.

Джемба-Джемба начал профессиональную карьеру в «Нанте», из которого в 2003 году за 4,5 миллиона евро перешел в «Манчестер Юнайтед». За 2 года в составе «красных дьяволов» он сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Затем он играл за «Астон Виллу», «Бернли», «Катар», «Оденсе», «Хапоэль», «Партизан», «Сент-Миррен», «Ченнайи», «Сирабайа Юнайтед».

Кроме того, Джемба-Джемба выступал за сборную Камеруна. На его счету 24 матча и 2 гола.