Виейра сравнил Кейна и Анри
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра перед матчем чемпионата Англии против «Тоттенхэма» отметил, что его бывший одноклубник Тьерри Анри играл на другом уровне в сравнении с нынешним форвардом «шпор» Харри Кейна.
«Кейн может забивать из штрафной, из-за ее пределов, создавать моменты. Он является современным номером 9, который может менять позицию. Однако Тьерри Анри играл на совершенно другом уровне. Мне нравится Кейн, он фантастический игрок, но Анри есть Анри», — цитирует TalkSport Виейра.
Напомним, Анри является лучшим бомбардиром АПЛ. Он забил 260 мячей в 441 матчах за 14 сезонов.
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