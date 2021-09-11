Виейра сравнил Кейна и Анри

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра перед матчем чемпионата Англии против «Тоттенхэма» отметил, что его бывший одноклубник Тьерри Анри играл на другом уровне в сравнении с нынешним форвардом «шпор» Харри Кейна.

«Кейн может забивать из штрафной, из-за ее пределов, создавать моменты. Он является современным номером 9, который может менять позицию. Однако Тьерри Анри играл на совершенно другом уровне. Мне нравится Кейн, он фантастический игрок, но Анри есть Анри», — цитирует TalkSport Виейра.

Напомним, Анри является лучшим бомбардиром АПЛ. Он забил 260 мячей в 441 матчах за 14 сезонов.