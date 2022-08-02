Канчельскис считает, что Роналду продолжит карьеру в США

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Криштиану Роналду.

«Конфликты всегда бывают у звездного футболиста. Трудно сказать, впишется ли Криштиану Роналду в систему Эрика тех Хага или нет. Если игрок решит покинуть клуб, то руководство должно взвесить все за и против. Роналду — это дорогущий актив, он приносит огромную пользу и за пределами поля. У «Манчестер Юнайтед» огромное количество болельщиков в Китае, поэтому Роналду может помочь клубу не только на поле. Думаю, что Роналду дальше уедет в США. Там совсем другой футбол, там его любят, там он станет звездой номер один во всей лиге и регионе», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.