Мудрик может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно
«Челси» хочет избавиться от нескольких футболистов в зимнее трансферное окно, в их число входит полузащитник Михаил Мудрик. Об этом сообщает портал TEAMtalk со ссылкой на неназванный источник.
Утверждается, что 23-летний украинец пока не смог вписаться в систему нового главного тренера «Челси» Энцо Марески. Итальянец дал понять игроку, что тот должен серьезно поработать, если хочет играть в стартовом составе.
В связи с этим клуб готов продать Мудрика в ближайшее трансферное окно. Интерес к игроку проявляют «Бавария» и «Марсель», а также клубы АПЛ. Наиболее вероятным вариантом для Мудрика является аренда.
Тем не менее, украинец — не единственный игрок, которого «Челси» готов продать в январе, поскольку клуб стремится сбалансировать финансовую политику.
Мудрик выступает за лондонцев с 2023 года, проведя 62 матча и забив 7 голов. По информации СМИ, с учетом всех бонусов сумма, уплаченная за него донецкому «Шахтеру», составила около 100 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ньюкасл
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
4
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
6
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
7
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|- : -
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|0