Алексей Миранчук ответил на вопрос, кому симпатизирует больше — Месси или Роналду

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» ответил на вопрос, какой из двух главных футбольных легенд XXI века — Лионелю Месси или Криштиану Роналду — больше симпатизирует. В бытность игроком «Локомотива» Миранчук в Лиге чемпионов дважды забил голы «Ювентусу», в составе которого играл Роналду, а вчера открыл счет своим голам в МЛС, красиво поразив ворота «Интера Майами» с Месси в составе.

— Ты забивал командам и Месси, и ранее Криштиану Роналду — дважды за «Локомотив» в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кого из этой пары великих ценишь выше?

— Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси.

— Не успел с ним пообщаться после игры, может, даже футболками обменяться?

— Нет. Он очень быстро ушел в раздевалку.

19 сентября «Атланта» сыграла вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2). Миранчук сравнял счет на 84-й минуте красивым ударом в девятку.