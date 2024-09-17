Источник: клубы АПЛ считают снятие очков недостаточным наказанием для «Манчестер Сити»

Представители клубов АПЛ считают возможное единоразовое снятие очков недостаточным наказанием для «Манчестер Сити» из-за финансовых нарушений, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в случае, если большая часть вины «горожан» будет доказана, альтернативным вариантом будет лишение клуба очков в течение нескольких сезонов подряд. Такого мнения придерживается неназванная влиятельная фигура в АПЛ.

Ранее эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр сообщил, что с «Манчестер Сити» могут снять до 100 очков за нарушение финансовых правил.

В феврале 2024 года АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении ошибочной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно. Кроме того, «горожане» подали ложные сведения о премиях игрокам и тренерскому штабу.

Слушания по делу о финансовых нарушениях английского клуба должны пройти в сентябре. Вердикт по делу будет вынесен к 2025 году.