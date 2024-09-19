Канчельскис — о желании посетить базу МЮ: «Тен Хаг никого не пускает, чуть ли не армия стоит»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном посещении тренировки английской команды под руководством голландского тренера Эрика тен Хага.
«Там сложно, он вообще никого не пускает. Закрытые тренировки. Чуть ли не армия целая стоит! В общем, бред какой-то! Нет так нет. Ничего страшного. Попадем, ребята, не переживайте», — сказал Канчельскис «СЭ».
Ранее Канчельскис заявлял о желании посетить базу «Манчестер Юнайтед».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ньюкасл
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
4
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
6
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
7
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|- : -
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|0
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