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Сегодня, 18:54

Канчельскис — о желании посетить базу МЮ: «Тен Хаг никого не пускает, чуть ли не армия стоит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном посещении тренировки английской команды под руководством голландского тренера Эрика тен Хага.

«Там сложно, он вообще никого не пускает. Закрытые тренировки. Чуть ли не армия целая стоит! В общем, бред какой-то! Нет так нет. Ничего страшного. Попадем, ребята, не переживайте», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Канчельскис заявлял о желании посетить базу «Манчестер Юнайтед».

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ньюкасл 4 3 1 0 6-3 10
3
 Арсенал 4 3 1 0 6-1 10
4
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
5
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
6
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
7
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
8
 Челси 4 2 1 1 8-5 7
9
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
10
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
11
 Борнмут 4 1 2 1 5-5 5
12
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
13
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
14
 Тоттенхэм 4 1 1 2 6-4 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 4 0 1 3 4-11 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
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21.09 14:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.09 17:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 - : -
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 - : -
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 - : -
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
21.09 19:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.09 16:00
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
22.09 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 2 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 2 1 0
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