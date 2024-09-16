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Сегодня, 00:56

Артета: «Я люблю побеждать, особенно когда ты делаешь других людей по-настоящему счастливыми»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на победу команды над «Тоттенхэмом» в матче 4-го тура АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Габриэл Магальяйнс.

«Есть определенные вещи, которыми я недоволен, и нам определенно нужно их улучшить, но то, как мы сражались и защищались, бежали в свободное пространство, было невероятно. Нам нужно уметь находить способ побеждать в любой ситуации, и сегодня это было непросто. Во-первых, «Тоттенхэм» — отличный соперник. Во-вторых, нам пришлось довольно сильно изменить свой план и задействовать игроков с другими качествами. Я люблю побеждать, особенно когда ты делаешь других людей по-настоящему счастливыми, даешь им возможность гордиться тобой. Давайте наслаждаться сегодняшним вечером и готовиться к тому, что будет дальше», — приводит пресс-служба клуба слова Артеты.

«Арсенал» в третий раз подряд обыграл «Тоттенхэм» в гостях. После четырех туров команда Артеты с 10 очками поднялась на второе место в АПЛ.

В следующем туре чемпионата Англии лондонский клуб сыграет против «Манчестер Сити», который с 12 баллами лидирует в турнирной таблице. Матч пройдет 22 сентября и начнется в 18.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ньюкасл 4 3 1 0 6-3 10
3
 Арсенал 4 3 1 0 6-1 10
4
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
5
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
6
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
7
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
8
 Челси 4 2 1 1 8-5 7
9
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
10
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
11
 Борнмут 4 1 2 1 5-5 5
12
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
13
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
14
 Тоттенхэм 4 1 1 2 6-4 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 4 0 1 3 4-11 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
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14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 3
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
 0 : 0
14.09 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 2
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 1 : 1
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 0 : 1
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 2 : 1
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 3 : 2
14.09 22:00
Борнмут – Челси
 0 : 1
15.09 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 0 : 1
15.09 18:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 1 : 2
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 2 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 2 1 0
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