Артета: «Я люблю побеждать, особенно когда ты делаешь других людей по-настоящему счастливыми»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на победу команды над «Тоттенхэмом» в матче 4-го тура АПЛ.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Габриэл Магальяйнс.
«Есть определенные вещи, которыми я недоволен, и нам определенно нужно их улучшить, но то, как мы сражались и защищались, бежали в свободное пространство, было невероятно. Нам нужно уметь находить способ побеждать в любой ситуации, и сегодня это было непросто. Во-первых, «Тоттенхэм» — отличный соперник. Во-вторых, нам пришлось довольно сильно изменить свой план и задействовать игроков с другими качествами. Я люблю побеждать, особенно когда ты делаешь других людей по-настоящему счастливыми, даешь им возможность гордиться тобой. Давайте наслаждаться сегодняшним вечером и готовиться к тому, что будет дальше», — приводит пресс-служба клуба слова Артеты.
«Арсенал» в третий раз подряд обыграл «Тоттенхэм» в гостях. После четырех туров команда Артеты с 10 очками поднялась на второе место в АПЛ.
В следующем туре чемпионата Англии лондонский клуб сыграет против «Манчестер Сити», который с 12 баллами лидирует в турнирной таблице. Матч пройдет 22 сентября и начнется в 18.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ньюкасл
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
4
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
6
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
7
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 3
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|0 : 0
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 2
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|1 : 1
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 1
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|2 : 1
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|3 : 2
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|0 : 1
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|0 : 1
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|1 : 2
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|0