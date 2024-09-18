В конце прошлого сезона итальянец покинул «Милан».

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, объявил о назначении главным тренером Стефано Пиоли. Итальянский специалист на этом посту сменил португальца Луиша Каштру.

Что случилось

Инсайды о скором приходе Пиоли появились еще на прошлой неделе — первым эту информацию дало саудовское медиа Okaz Sport. «Аль-Наср» под руководством Каштру в прошлом сезоне не навязал серьезной конкуренции «Аль-Хилялю» в борьбе за чемпионство, а эту кампанию начал всего с одной победы в трех турах. Всего за шесть матчей сезона команда Роналду выиграла лишь дважды. Последней каплей для руководства клуба стала ничья с «Аль-Шортой» из Ирака в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии.

Пиоли не так давно работал с «Миланом» — в мае он покинул клуб, хотя его контракт действовал еще год. Во главе красно-черных итальянец провел лучший отрезок в карьере: в сезоне-2021/22 он выиграл серию А — единственный трофей 58-летнего специалиста. Тогда же он стал лучшим тренером года в итальянском чемпионате и обладателем премии «Золотая скамья».

«Мы не откладывали увольнение Каштру с поста тренера «Аль-Насра»: сейчас самое время для этого, — признался спортивный директор клуба Гидо Фьенга. — Мы должны находить баланс при управлении клубом и избегать принятия сложных решений. Пиоли — лучший на рынке прямо сейчас».

Как Каштру работал с «Аль-Насром»

Португалец возглавил «Аль-Наср» в июле 2023-го, проведя на посту тренера 439 дней — это шестой по продолжительности срок в истории аравийского гранда.

Каштру привел «Аль-Наср» к победе в арабской Лиге чемпионов в 2023 году — это единственный его трофей во главе клуба. До Саудовской Аравии португалец работал в «Шахтере», с которым выиграл чемпионат Украины-2019/20.

Как «Аль-Наср» выступает в этом сезоне

Команда тяжело начала сезон — всего одна победа в трех первых турах чемпионата Саудовской Аравии и промежуточное седьмое место с пятью набранными очками. Конкуренты уже оторвались: «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак» прошли эту дистанцию без осечек. Также в августе «Аль-Наср» разгромно уступил «Аль-Хилялю» (1:4) в финале Суперкубка страны и начал с ничьей (1:1 против иракского «Аль-Шорта») групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

Пиоли подписал контракт по схеме «2+1». По данным журналиста Николо Скиры, итальянец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 12 миллионов евро в год, включая бонусы.