Футбол
Саудовская Аравия
Статьи
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Новости
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 11:15

Истерика Роналду и уволенный тренер. «Аль-Наср» опять упустил трофей — постарался Малком

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты Малком и Криштиану Роналду
Малком и Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Кришу не везет.

39-летний Криштиану Роналду уже почти два года в Саудовской Аравии — удивительно, но за это время он так и не подержал в руках серьезного трофея. Отличная возможность была 17 августа, когда «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» разыгрывали Суперкубок. Только вот ничего не вышло — команда португальца разгромно уступила 1:4.

Суперкубок Саудовской Аравии. Финал
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» — 1:4 (1:0)
Голы: Роналду, 44 — Милинкович-Савич, 55. Митрович, 63, 69. Малком, 72.

Роналду забил первым. Но потом «Аль-Хиляль» включился

Вообще-то некоторое время все было не так уж плохо — первый тайм «Аль-Наср» (андердог встречи по котировкам) продержался, и даже перед перерывом вышел вперед. Конечно же, забил Роналду — с передачи Гариба на 44-й минуте.

Нападающий &laquo;Аль-Насра&raquo; Криштиану Роналду (в&nbsp;центре) во&nbsp;время серии пенальти против &laquo;Аль-Хиляля&raquo;. Крутой Малком, три удаления и слезы Криштиану Роналду. Португалец без трофеев, кубок — у «Аль-Хиляля»

Вот только всего через 10 минут после возобновления встречи «Аль-Хиляль» начал отыгрываться. И голы дались команде Малкома гораздо проще — оборона «Аль-Насра» допускала детские ошибки. Грустный итог — четыре пропущенных за 17 минут (Милинкович-Савич, дубль Митровича и российский бразилец). У Малкома по итогам этого отрезка стало 1+1 по «гол плюс пас».

«Аль-Хиляль» — более организованная команда, она вынесла чемпионат Саудовской Аравии в прошлом году. А в этом в матче за Суперкубок разгромили «Аль-Наср» — к сожалению для Криштиану, он ничем помочь не смог.

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Роналду бесился и ушел с награждения

Несмотря на возраст и объективную реальность, Криштиану все еще отказывается проигрывать. Португалец страшно разозлился на одноклубников — и после четвертого пропущенного начал показывать партнерам жестами, что те заснули и обделались. Пантомимы у Роналду получились яркие.

На награждение серебряными медалями португалец не пришел. Сразу после матча он отправился в раздевалку. Понять его можно — Роналду никак не может взять официальный трофей в Саудовской Аравии, и некоторые из них он проиграл «Аль-Хилялю». Тот же Суперкубок — аж два раза. К чему ему это серебро?

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру
Луиш Каштру.
Фото Global Look Press

Тренера «Аль-Насра» уже якобы уволили

После такого перформанса от Криштиану было мало сомнений, что тренер Луиш Каштру, проигравший уже все, что только можно, не продержится в команде до утра. Вероятно, так и вышло — по данным местной прессы, португальский специалист уволен и совсем скоро начнутся поиски нового тренера.

Неизвестно, влиял ли как-то Роналду на это решение — поводов и без него было достаточно. Но мог — прошлого наставника «Аль-Насра» Руди Гарсию в апреле 2023 года уволили как раз под давлением Криштиану. Во всяком случае, так писали местные медиа, и причины для этого были.

Криштиану Роналду. Роналду опять сорвался. Португалец ударил локтем соперника и чуть не врезал судье

Получится ли у Роналду взять хотя бы один трофей в саудовском клубе? Глядя на такую игру «Аль-Хиляля», есть очень большие сомнения. Что ж, природу не обманешь — зато мы можем порадоваться за Малкома, штампующего трофеи не хуже зенитовских времен.

Криштиану Роналду
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
3
0
Читайте также
«Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» за 2 миллиона евро
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
ВС РФ поразили «Ланцетом» БТР ВСУ в приграничье Курской области
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Юрист предостерег от общения с мошенниками даже из любопытства
WSJ узнала об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Источник: «Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта
Роналду не завершит карьеру, пока не исполнит мечту. Неожиданный инсайд о Криштиану
Роналду обратился к португальским болельщикам после вылета с Евро-2024
Криштиану Роналду впервые в карьере не забил за сборную Португалии на крупном турнире
Роналду сообщил, что Евро-2024 станет для него последним в карьере
Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду не завершит карьеру, пока не исполнит мечту. Неожиданный инсайд о Криштиану
Новости
RSS RSS
Все новости