Кришу не везет.

39-летний Криштиану Роналду уже почти два года в Саудовской Аравии — удивительно, но за это время он так и не подержал в руках серьезного трофея. Отличная возможность была 17 августа, когда «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» разыгрывали Суперкубок. Только вот ничего не вышло — команда португальца разгромно уступила 1:4.

Суперкубок Саудовской Аравии. Финал

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» — 1:4 (1:0)

Голы: Роналду, 44 — Милинкович-Савич, 55. Митрович, 63, 69. Малком, 72.

Роналду забил первым. Но потом «Аль-Хиляль» включился

Вообще-то некоторое время все было не так уж плохо — первый тайм «Аль-Наср» (андердог встречи по котировкам) продержался, и даже перед перерывом вышел вперед. Конечно же, забил Роналду — с передачи Гариба на 44-й минуте.

Вот только всего через 10 минут после возобновления встречи «Аль-Хиляль» начал отыгрываться. И голы дались команде Малкома гораздо проще — оборона «Аль-Насра» допускала детские ошибки. Грустный итог — четыре пропущенных за 17 минут (Милинкович-Савич, дубль Митровича и российский бразилец). У Малкома по итогам этого отрезка стало 1+1 по «гол плюс пас».

«Аль-Хиляль» — более организованная команда, она вынесла чемпионат Саудовской Аравии в прошлом году. А в этом в матче за Суперкубок разгромили «Аль-Наср» — к сожалению для Криштиану, он ничем помочь не смог.

Криштиану Роналду. Фото Getty Images

Роналду бесился и ушел с награждения

Несмотря на возраст и объективную реальность, Криштиану все еще отказывается проигрывать. Португалец страшно разозлился на одноклубников — и после четвертого пропущенного начал показывать партнерам жестами, что те заснули и обделались. Пантомимы у Роналду получились яркие.

На награждение серебряными медалями португалец не пришел. Сразу после матча он отправился в раздевалку. Понять его можно — Роналду никак не может взять официальный трофей в Саудовской Аравии, и некоторые из них он проиграл «Аль-Хилялю». Тот же Суперкубок — аж два раза. К чему ему это серебро?

Луиш Каштру. Фото Global Look Press

Тренера «Аль-Насра» уже якобы уволили

После такого перформанса от Криштиану было мало сомнений, что тренер Луиш Каштру, проигравший уже все, что только можно, не продержится в команде до утра. Вероятно, так и вышло — по данным местной прессы, португальский специалист уволен и совсем скоро начнутся поиски нового тренера.

Неизвестно, влиял ли как-то Роналду на это решение — поводов и без него было достаточно. Но мог — прошлого наставника «Аль-Насра» Руди Гарсию в апреле 2023 года уволили как раз под давлением Криштиану. Во всяком случае, так писали местные медиа, и причины для этого были.

Получится ли у Роналду взять хотя бы один трофей в саудовском клубе? Глядя на такую игру «Аль-Хиляля», есть очень большие сомнения. Что ж, природу не обманешь — зато мы можем порадоваться за Малкома, штампующего трофеи не хуже зенитовских времен.