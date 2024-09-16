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Сегодня, 03:34

Родри допустил, что в будущем может перейти в «Реал»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Родри.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри допустил, что в будущем может перейти в «Реал».

«Я очень счастлив в Англии. Думаю, сейчас я в одном из лучших клубов мира, это очевидно. Мой контракт действует еще три года, так что когда придет время — посмотрим. Испания — моя страна, Мадрид — родной город», — приводит Todofichajes слова Родри.

Родри — воспитанник «Атлетико». Футболист выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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