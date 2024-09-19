Воспитанник лондонского «Арсенала» обвиняется в контрабанде наркотиков

Английский футболист, воспитанник «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас обвиняется в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает британская Daily Mail.

Игрок был арестован после того, как в британском аэропорту «Станстед» в его чемоданах был обнаружен груз марихуаны на сумму 600 000 фунтов стерлингов.

Футболисту предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и в уклонении от уплаты налогов.

33-летний Эммануэль-Томас в настоящее время выступает за шотландский клуб «Гринок Мортон». Англичанин был игроком «Арсенала» с 2009 по 2011 год, проведя за основной состав команды 2 матча без результативных действий.