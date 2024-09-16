Аканджи заявил, что может завершить карьеру из-за большого количества матчей

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи заявил, что может завершить карьеру из-за слишком плотного графика матчей.

«Это очень тяжело. Ты думаешь не только о текущем, но и о следующем сезоне. Например, мы выиграем АПЛ или Кубок Англии, дальше отправимся на клубный чемпионат мира, а через три недели после него — Суперкубок Англии. А когда будет отпуск? Зимой нет паузы, так что нам повезет, если у нас будет две недели на отдых, а потом — новый сезон. В 2026 году будет чемпионат мира у сборных. И всему этому нет конца.

Постоянно матч за матчем, и я не знаю, как через все это пройти в ближайшие пару лет. Нельзя добавлять новые матчи и думать, что все будет, как раньше. Надо думать об игроках. В какой-то момент можно слишком сильно устать, конечно же, будут травмы. Мы упорно тренируемся и мы в отличной форме, но всему есть предел. Может, я даже закончу карьеру в 30 лет!» — приводит Goal слова 29-летнего Аканджи.

В сезоне-2024/25 Аканджи принял участие в 5 матчах «Манчестер Сити» и не отличился результативными действиями.

В случае, если «Манчестер Сити» дойдет до финалов всех турниров, в которых участвует, команда может провести более 65 матчей в сезоне-2024/25.