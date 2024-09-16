Аканджи заявил, что может завершить карьеру из-за большого количества матчей
Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи заявил, что может завершить карьеру из-за слишком плотного графика матчей.
«Это очень тяжело. Ты думаешь не только о текущем, но и о следующем сезоне. Например, мы выиграем АПЛ или Кубок Англии, дальше отправимся на клубный чемпионат мира, а через три недели после него — Суперкубок Англии. А когда будет отпуск? Зимой нет паузы, так что нам повезет, если у нас будет две недели на отдых, а потом — новый сезон. В 2026 году будет чемпионат мира у сборных. И всему этому нет конца.
Постоянно матч за матчем, и я не знаю, как через все это пройти в ближайшие пару лет. Нельзя добавлять новые матчи и думать, что все будет, как раньше. Надо думать об игроках. В какой-то момент можно слишком сильно устать, конечно же, будут травмы. Мы упорно тренируемся и мы в отличной форме, но всему есть предел. Может, я даже закончу карьеру в 30 лет!» — приводит Goal слова 29-летнего Аканджи.
В сезоне-2024/25 Аканджи принял участие в 5 матчах «Манчестер Сити» и не отличился результативными действиями.
В случае, если «Манчестер Сити» дойдет до финалов всех турниров, в которых участвует, команда может провести более 65 матчей в сезоне-2024/25.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ньюкасл
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
4
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
6
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
7
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 3
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|0 : 0
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 2
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|1 : 1
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 1
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|2 : 1
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|3 : 2
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|0 : 1
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|0 : 1
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|1 : 2
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|0