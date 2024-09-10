Роналду назвал претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие годы

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, кого считает главными фаворитами на «Золотой мяч» в ближайшие сезоны.

39-летний португалец поделился мнением в разговоре с экс-одноклубником по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом на своем Youtube-канале.

«Мбаппе может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие несколько лет. Возможно, еще Холанн и Беллингем. Также Ламин Ямаль», — сказал Роналду.

«Еще Винисиус», — добавил Фердинанд.

Роналду является 5-кратным обладателем «Золотого мяча». По числу наград его опережает только нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, на счету которого рекордные восемь «Золотых мячей».

4 сентября издание France Football опубликовало список 30 претендентов на «Золотой мяч» за сезон-2023/24.