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Жирков вспомнил, как Деку угощал его пивом в «Челси»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Челси» Юрий Жирков вспомнил об общении с игроками лондонского клуба.

«Помню, меня все игроки «Челси» подкалывали. Особенно в тот день, когда приехал на базу клубную сдавать тест по английскому, чтобы продлить рабочую визу», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Он отметил, что больше всего в «Челси» общался с Браниславом Ивановичем и Петром Чехом, которые знают русский язык.

«Также дружил с Михаэлем Баллаком и Деку. Сейчас матчи «Барселоны» смотрю, вижу, что португалец сидит в ложе «Камп Ноу», спортивный директор клуба. А я в медиалиге тренируюсь. (Смеется.) А раньше вместе ехали в автобусе «Челси» после матча, и он мне предлагал выпить пива. Я выпивал одну бутылку, больше не хотел. А он мне вторую. Еле ее выпивал, и все, не мог больше. А он мог и пятую, шестую выпить, и говорил мне потом: «Я — русский, а ты нет!» — добавил Жирков.

Жирков играл за «Челси» с 2009 по 2011 год, после чего за 11 миллионов евро перешел в «Анжи». За махачкалинцев он выступал в течение двух лет, а позже защищал цвета «Динамо», «Зенита» и «Химок». Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков
Футбол
ФК Челси
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