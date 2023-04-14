Булыкин рассказал, что может способствовать тому, чтобы Лэмпард стал великим тренером

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятность того, что легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать великим тренером.

«Понятное дело, что будет стремиться, и у него будет поддержка как руководства, так и фанатов английского клуба. Поэтому у него может получиться. Единицы, кто был великим игроком и потом стал великим тренером. У него может получиться, но для этого нужно пройти большой путь и быть фартовым», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Будучи игроком Лэмпард сыграл за «Челси» 648 матчей, в которых отметился 211 голами и отдал 145 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории команды.

Фрэнк Лэмпард во второй раз возглавил английский клуб. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.