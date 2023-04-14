Артета — о Мойесе: «Я бы прошел через кирпичную стену ради него»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о тренере «Вест Хэма» Дэвиде Мойесе перед матчем 31-го тура АПЛ.

«У меня к нему больше, чем уважение, это восхищение. Я бы прошел через кирпичную стену ради него, когда он был моим менеджером. Он на самом деле хороший тренер, исключительный и умелый человек, и тот, кто держит свое слово», — цитирует Артету BBC.

«Арсенал» проведет матч против «Вест Хэма» в воскресенье, 16 апреля.