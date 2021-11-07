Бруну Фернандеш: «Манчестер Сити» показал, что мы не на одном уровне с ними"
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура АПЛ.
«Мы должны меньше говорить и больше делать. Мы должны измениться, потому что-то, что случилось, происходило с нами уже очень много раз. Мы сделали недостаточно. Если хотим быть на одном уровне с «Манчестер Сити», то нужно делать больше. «Сити» показал, что мы далеко не на одном уровне с этой командой. Всем нужно взглянуть на себя. Нужно посмотреть в зеркало и понять, что ты делаешь не так. Нельзя изменить чей-то характер, нужно посмотреть на себя и понять, в чем ты можешь прибавить», — цитирует BBC Фернандеша.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками в 11 матчах.
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