В руководстве «Буде-Глимта» отреагировали на слухи об интересе к Хайкину со стороны клубов АПЛ
Генеральный директор «Буде-Глимта» Фроде Томассен отреагировал на слухи об интересе к российскому вратарю команды Никите Хайкину со стороны английских клубов.
«Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь в нашем клубе и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы и сами могли видеть его выдающееся выступление в Риме в матче против «Ромы». Это высочайший уровень. И мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную, это также повышает престиж нашего клуба. Но он заслужил приглашение своей работой.
Мы продолжаем развиваться, соперничаем с большими клубами в еврокубках. В чемпионате осталось пять матчей и у нас отличные шансы завершить сезон на первом месте. И если в такой ситуации Никита задумается об уходе, это явно должен быть какой-то большой клуб в России или Европе. Полагаю, он станет рассматривать только те предложения, которые позволят ему сделать большой шаг вперед. До конца контракта еще целый год — это довольно много. Конечно, мы хотели бы продолжить работать с Никитой и в дальнейшем, хотели бы, чтобы он продлил контракт. Он для нас очень важный игрок. Мы хотели бы, что Никита остался еще на несколько лет. Но в футболе никогда нельзя загадывать», — приводит «РБ Спорт» слова Томассена.
5 ноября сообщалось, что Хайкиным интересуются два клуба английской премьер-лиги — «Уотфорд» и «Норвич».
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