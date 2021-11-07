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В руководстве «Буде-Глимта» отреагировали на слухи об интересе к Хайкину со стороны клубов АПЛ

11:46
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Генеральный директор «Буде-Глимта» Фроде Томассен отреагировал на слухи об интересе к российскому вратарю команды Никите Хайкину со стороны английских клубов.

«Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь в нашем клубе и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы и сами могли видеть его выдающееся выступление в Риме в матче против «Ромы». Это высочайший уровень. И мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную, это также повышает престиж нашего клуба. Но он заслужил приглашение своей работой.

Мы продолжаем развиваться, соперничаем с большими клубами в еврокубках. В чемпионате осталось пять матчей и у нас отличные шансы завершить сезон на первом месте. И если в такой ситуации Никита задумается об уходе, это явно должен быть какой-то большой клуб в России или Европе. Полагаю, он станет рассматривать только те предложения, которые позволят ему сделать большой шаг вперед. До конца контракта еще целый год — это довольно много. Конечно, мы хотели бы продолжить работать с Никитой и в дальнейшем, хотели бы, чтобы он продлил контракт. Он для нас очень важный игрок. Мы хотели бы, что Никита остался еще на несколько лет. Но в футболе никогда нельзя загадывать», — приводит «РБ Спорт» слова Томассена.

5 ноября сообщалось, что Хайкиным интересуются два клуба английской премьер-лиги — «Уотфорд» и «Норвич».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-bude-glimt-predlozhenij-po-hajkinu-net-hotim-chtoby-on-ostalsya-u-nas-eshhe-na-neskol-ko-let/

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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