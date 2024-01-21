«Брентфорд» — «Ноттингем Форест»: судьи не заметили обман Тоуни. Он дважды переставил мяч при штрафном

«Брентфорд» в матче 21-го тура АПЛ обыграл «Ноттингем Форест» (3:2).

На 19-й минуте встречи форвард Айван Тоуни, отбывший 8-месячную дисквалификацию за ставки, перед выполнением штрафного удара дважды сдвинул мяч вправо, что затем позволило ему забить гол. Судья Даррен Ингланд в тот момент находился спиной к футболисту хозяев поля и не видел, что произошло. Никто из судейской бригады тоже не обратил внимания на действия Тоуни.

Айван Тоуни в матче с «Ноттингем Форест».

А тот, воспользовавшись такой невнимательностью, посмотрел, как установлена стенка, наклонился и сдвинул мяч в сторону. Затем еще раз оценил расположение игроков «Ноттингем Форест», снова наклонился, взял немного неисчезнувшего спрея, нарисовал новую позицию для мяча и снова перенес его немного вправо. Этого было достаточно, чтобы вскоре обвести стенку и сравнять счет.