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Сегодня, 22:30

«Брентфорд» обыграл «Ноттингем Форест», Тони забил в первом матче после 8-месячной дисквалификации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брентфорд» — «Ноттингем Форест».
Фото Reuters

«Брентфорд» на своем поле одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче 21-го тура АПЛ — 3:2.

Первый гол «Брентфорда» на 19-й минуте забил Айван Тони. 27-летний форвард вышел на поле впервые с мая прошлого года. 16 января завершилась дисквалификация форварда, которую он получил из-за нелегальных ставок на спорт.

Еще по одному мячу за хозяев забили Бен Ми (58-я минута) и Нил Мопей (68-я).

За гостей отличились Данило (3-я) и Крис Вуд (65-я).

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
20 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:2
Ноттингем Форест

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Ноттингем Форест
0
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Айван Тони сыграет за «Брентфорд» впервые после дисквалификации за ставки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 5 : 0
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 3 : 2
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
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 8
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