«Брентфорд» обыграл «Ноттингем Форест», Тони забил в первом матче после 8-месячной дисквалификации

«Брентфорд» на своем поле одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче 21-го тура АПЛ — 3:2.

Первый гол «Брентфорда» на 19-й минуте забил Айван Тони. 27-летний форвард вышел на поле впервые с мая прошлого года. 16 января завершилась дисквалификация форварда, которую он получил из-за нелегальных ставок на спорт.

Еще по одному мячу за хозяев забили Бен Ми (58-я минута) и Нил Мопей (68-я).

За гостей отличились Данило (3-я) и Крис Вуд (65-я).