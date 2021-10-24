«Лестер» выиграл у «Брентфорда», «Вест Хэм» победил «Тоттенхэм»
24 октября «Вест Хэм» одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Единственный мяч в игре забил Майкл Антонио на 72-й минуте встречи.
«Вест Хэм» (17 очков) располагается на 4-м месте. «Тоттенхэм» (15) — на 6-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 1:0 (0:0)
Гол: Антонио, 72.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Джонсон, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Лансини, 84), Боуэн (Доусон, 90+1).
«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Ромеро, Регилон (Ло Сельсо, 84), Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ндомбеле (Хиль, 84), Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвайн, 90+1), Кейн.
Предупреждения: Соучек, 21. Огбонна, 37. Ромеро, 60.
Судья: Тирни (Англия).
24 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
В параллельном матче «Лестер» в гостях обыграл «Брентфорд» (2:1). В составе победителей отличились Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.
У «Брентфорда» гол забил Матиас Йергенсен.
«Лестер» с 14 баллами занимает 9-е место в АПЛ. «Брентфорд» — 12-я строчка и 12 очков.
«Брентфорд» — «Лестер» — 1:2 (0:1)
Голы: Тилеманс, 14 (0:1). Йергенсен, 60 (1:1). Мэддисон, 73 (1:2).
«Брентфорд»: Райя, Йергенсен, Янссон, Хенри, Пиннок (Айер, 46), Нергор, Йенсен, Оньека (Годдос, 77), Тони, Канос, Мбеумо (Форсс, 57).
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Амарти, Чаглар Сеюнджю (Вестергор, 68), Кастань, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон (Перес, 79), Варди (Дака, 46), Ихеаначо.
Предупреждения: Йергенсен, 30. Чаглар Сеюнджю, 63.
Судья: Хупер (Англия).
24 октября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».
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