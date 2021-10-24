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«Лестер» выиграл у «Брентфорда», «Вест Хэм» победил «Тоттенхэм»

17:57
Джеймс Мэддисон. Фото Reuters
Джеймс Мэддисон. Фото Reuters
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24 октября «Вест Хэм» одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч в игре забил Майкл Антонио на 72-й минуте встречи.

«Вест Хэм» (17 очков) располагается на 4-м месте. «Тоттенхэм» (15) — на 6-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 1:0 (0:0)

Гол: Антонио, 72.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Джонсон, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Лансини, 84), Боуэн (Доусон, 90+1).

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Ромеро, Регилон (Ло Сельсо, 84), Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ндомбеле (Хиль, 84), Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвайн, 90+1), Кейн.

Предупреждения: Соучек, 21. Огбонна, 37. Ромеро, 60.

Судья: Тирни (Англия).

24 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Вест Хэм — Тоттенхэм

В параллельном матче «Лестер» в гостях обыграл «Брентфорд» (2:1). В составе победителей отличились Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.

У «Брентфорда» гол забил Матиас Йергенсен.

«Лестер» с 14 баллами занимает 9-е место в АПЛ. «Брентфорд» — 12-я строчка и 12 очков.

«Брентфорд» — «Лестер» — 1:2 (0:1)

Голы: Тилеманс, 14 (0:1). Йергенсен, 60 (1:1). Мэддисон, 73 (1:2).

«Брентфорд»: Райя, Йергенсен, Янссон, Хенри, Пиннок (Айер, 46), Нергор, Йенсен, Оньека (Годдос, 77), Тони, Канос, Мбеумо (Форсс, 57).

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Амарти, Чаглар Сеюнджю (Вестергор, 68), Кастань, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон (Перес, 79), Варди (Дака, 46), Ихеаначо.

Предупреждения: Йергенсен, 30. Чаглар Сеюнджю, 63.

Судья: Хупер (Англия).

24 октября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».

Брентфорд — Лестер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 0
Реал 1
Перерыв

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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