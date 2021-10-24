«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии
Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта, Жота, Салах, Фирмину.
Матч начнется в 18.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю