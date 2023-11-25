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Сегодня, 19:00

«Брентфорд» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Брентфорд» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 25 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Арсенал&amp;quot;.
Фото Reuters

«Брентфорд» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче 13-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Гтек Коммьюнити Стадиум» в Брентфорде, Англия. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
25 нояб, 20:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Арсенал

За ключевыми событиями встречи «Брентфорд» — «Арсенал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

С 16 баллами в активе «Брентфорд» располагается на 11 строчке в таблице чемпионата Англии. «Арсенал» идет на третьей строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
2
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 1 : 1
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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