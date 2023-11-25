«Брентфорд» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче 13-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Гтек Коммьюнити Стадиум» в Брентфорде, Англия. Начало — в 20:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Брентфорд» — «Арсенал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

С 16 баллами в активе «Брентфорд» располагается на 11 строчке в таблице чемпионата Англии. «Арсенал» идет на третьей строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков. С 16 баллами в активе «Брентфорд» располагается на 11 строчке в таблице чемпионата Англии. «Арсенал» идет на третьей строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков.

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