«Брайтон» впервые в своей истории вышел в еврокубки

«Брайтон» сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

В 37-м туре АПЛ команда Роберто де Дзерби обыграла «Саутгемптон» (3:1) и c 61 очком идет на шестом месте в турнирной таблице, имея один матч в запасе.

В следующем сезоне «Брайтон» сыграет в Лиге Европы или в Лиге конференций. Это первый выход в еврокубки за всю историю команды.