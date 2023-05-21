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Сегодня, 22:05

Холанн — о дебютном сезоне в АПЛ: «36 голов, чемпионство и два финала впереди. Неплохо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о своем дебютном сезоне в АПЛ.

«Это нереально. Я не знаю, что сказать. Я так счастлив. Это воспоминания, которые я запомню на всю оставшуюся жизнь. Дебютный сезон, 36 голов, чемпионство и еще два финала впереди. Неплохо», — цитирует Холанна Sky Sports.

22-летний форвард перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. Он забил 36 мячей в 34 турах, побив рекорд по голам за один сезон в АПЛ.

«Манчестер Сити» досрочно завоевал чемпионский титул, кроме того «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии и встретятся с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 4 4 93-31 88
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 Ньюкасл 36 19 12 5 67-32 69
4
 МЮ 36 21 6 9 52-41 69
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 36 18 7 11 70-50 61
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
15
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 14:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 1 : 3
20.05 17:00
Борнмут – МЮ
 0 : 1
20.05 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 2 : 2
20.05 17:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 1
20.05 17:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 1 : 1
20.05 19:30
Нот. Форест – Арсенал
 1 : 0
21.05 15:30
Вест Хэм – Лидс
 3 : 1
21.05 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 3 : 1
21.05 18:00
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
22.05 22:00
Ньюкасл – Лестер
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 26 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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