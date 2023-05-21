Холанн — о дебютном сезоне в АПЛ: «36 голов, чемпионство и два финала впереди. Неплохо»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о своем дебютном сезоне в АПЛ.

«Это нереально. Я не знаю, что сказать. Я так счастлив. Это воспоминания, которые я запомню на всю оставшуюся жизнь. Дебютный сезон, 36 голов, чемпионство и еще два финала впереди. Неплохо», — цитирует Холанна Sky Sports.

22-летний форвард перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. Он забил 36 мячей в 34 турах, побив рекорд по голам за один сезон в АПЛ.

«Манчестер Сити» досрочно завоевал чемпионский титул, кроме того «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии и встретятся с «Интером» в финале Лиги чемпионов.