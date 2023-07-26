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Сегодня, 16:15

«Брайтон» объявил о подписании защитника «Фиорентины» Игора за 20 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Брайтон» подписал контракт с защитником «Фиорентины» Игором, сообщает пресс-служба английского клуба.

«Чайки» подписали с 25-летним бразильцем соглашение на 4 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Брайтон» заплатил за игрока 17 миллионов евро, а также 3 миллиона в качестве бонусов.

Игор выступал за «фиалок» с 2021 года. В сезоне-2022/23 защитник провел 42 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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