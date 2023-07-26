«Брайтон» объявил о подписании защитника «Фиорентины» Игора за 20 миллионов евро
«Брайтон» подписал контракт с защитником «Фиорентины» Игором, сообщает пресс-служба английского клуба.
«Чайки» подписали с 25-летним бразильцем соглашение на 4 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Брайтон» заплатил за игрока 17 миллионов евро, а также 3 миллиона в качестве бонусов.
Игор выступал за «фиалок» с 2021 года. В сезоне-2022/23 защитник провел 42 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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