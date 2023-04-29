«Брайтон» хочет бесплатно подписать Милнера

«Брайтон» намерен подписать полузащитника Джеймса Милнера в качестве свободного агента, написал в Twitter журналист Дэвид Орнштейн.

Действующий контракт 37-летнего англичанина с «Ливерпулем» истекает этим летом. «Бернли» намерен побороться с «Брайтоном» за опытного игрока.

В этом сезоне Милнер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, сделал 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.