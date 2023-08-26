«Тоттенхэм» одержал победу над «Борнмутом» в матче АПЛ
«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ — 2:0.
Победу команде принесли голы полузащитника Джеймса Мэддисона и нападающего Деяна Кулушевски.
После этой игры «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии (7 очков). «Борнмут» располагается на 15-й строчке (1 очко).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
3
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
9
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
13
|Кр. Пэлас
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
14
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
15
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
18
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|0 : 2
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Серж Орье
Ноттингем Форест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Найеф Агерд
Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
Новости