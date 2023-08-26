«Тоттенхэм» одержал победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

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«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ — 2:0.

Победу команде принесли голы полузащитника Джеймса Мэддисона и нападающего Деяна Кулушевски.

После этой игры «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии (7 очков). «Борнмут» располагается на 15-й строчке (1 очко).