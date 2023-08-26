В субботу, 26 августа в Лондоне «Арсенал» на своем поле примет «Фулхэм» в рамках 3-го тура английской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «Emirates Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Пол Тирни (Англия).

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Легальной трансляции на территории России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор по регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Арсенал» — «Фулхэм» в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

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