Болельщики смогут вернуться на английские стадионы с 17 мая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует к 17 мая объявить о смягчение условия национального локдауна. Это позволит, в том числе, футбольным фанатам посещать стадионы, сообщает Sky Sports.

Отметим, что 23 мая должен состояться последний тур АПЛ сезона-2020/21.

Крайне сложная эпидемическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса. За последние два месяца в стране было выявлено больше 2,6 млн новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано свыше 65 тыс. смертей среди зараженных при том, что с начала пандемии в Великобритании умерло 120,6 тыс. инфицированных.

В течение последнего месяца ситуация последовательно улучшается на фоне массовой вакцинации, которой охвачены уже 17,6 млн человек — больше 26% населения.