Бьелса будет вести переговоры о новом контракте с «Лидсом» после окончания сезона

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса готов обсудить новый контракт с руководством клуба. Однако специалист считает, что все переговоры нужно отложить до окончания нынешнего сезона АПЛ.

«У кого-то может сложиться впечатление, что я отказываюсь от контракта, — цитирует Бьелсу Sky Sports. — Но это не соответствует действительности. Я считаю, что просто нужно дождаться окончания сезона. Отдельно могу заверить, что я не намерен рассматривать никакие другие предложения, пока моя работа в «Лидсе» не будет закончена».

65-летний аргентинский специалист возглавляет «Лидс» с лета 2018 года. Его нынешнее соглашение с клубом истекает летом этого года.

После 23 туров АПЛ «Лидс» занимает 12-ю строчку в таблице, имея в активе 32 очка.