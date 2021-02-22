Капитан «Вест Хэма» выступил за сохранение Лингарда

Полузащитник и капитан «Вест Хэма» Деклан Райс рассказал о том, как команда приняла арендованного у «Манчестер Юнайтед» хавбека Джесси Лингарда.

«Лингард — топ-игрок. Все парни действительно полюбили его, и я счастлив, что он в «Вест Хэме». Надеюсь, он останется с нами на следующий сезон», — цитирует Goal слова Райса на радио talkSPORT.

Лингард присоединился к «Вест Хэму» в январе. Всего на счету 28-летнего английского футболиста 3 мяча в 4 матчах за клуб из Стратфорда.