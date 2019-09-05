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Болельщик «Ливерпуля» в эфире Talk Sport: «Если бы наш город был чуть более большим, мы бы провозгласили ливерпульское государство»

20:15
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Болельщик «Ливерпуля» Джон в своем включении в эфир Talk Sport проявил сепаратистские настроения.

— Мы скаузеры, а не англичане! Я не считаю, что живу в Англии: я живу в Ливерпуле, моя родина — Ливерпуль. Если бы наш город был чуть более большим, мы бы провозгласили ливерпульское государство, — заявил болельщик «Ливерпуля» Джон, ворвавшийся в эфир Talk Sport.

После 4-х туров чемпионата Англии «красные» возглавляют турнирную таблицу с 12 очками.

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