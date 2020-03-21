Бэйл вместе с игроками АПЛ во время карантина примут участие в турнире по FIFA20

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл примет участие в турнире по FIFA20. Его цель — сбор средств для людей, затронутых пандемией коронавируса.

Также примут участие: Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик (оба — «Челси»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»). Джордан Пикфорд, Доминик Калверь-Льюин (оба — «Эвертон»), Киран Тирни («Арсенал»).

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.