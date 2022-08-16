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16 августа, 20:24

«Бешикташ» хочет подписать Деле Алли

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«Бешикташ» работает над подписанием нападающего «Эвертона» Деле Алли. Турецкий клуб готов взять в аренду 26-летнего англичанина, либо выкупить его.

Право принимать окончательное решение «Эвертон» готов предоставить самому нападающему, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. По данным источника, приоритетом для Деле Алли является игровое время, которого в английском клубе у него мало.

Англичанин присоединился к «ирискам» в зимнее трансферное окно 2022 года. Нападающий провел за «Эвертон» 13 матчей, результативными действиями не отметился.

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Паскаль Гросс

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П
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