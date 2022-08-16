Руководство «Челси» хочет продлить Маунта и Джеймса до 2029 года

Владелец «Челси» Тодд Боли хочет продлить контракты полузащитника Мэйсона Маунта и защитника Риса Джеймса до 2029 года, сообщает Daily Mail.

По данным источника, функционер пытается реализовать в АПЛ американскую стиль в контрактных обязательствах с игроками младше 25 лет.

Контракт 22-летнего Джеймса с «Челси» действует до 2025 года. Соглашение 23-летнего Маунта истекает в 2024 году.

Оба игрока являются воспитанниками «Челси».