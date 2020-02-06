«Бешикташ» готов выкупить Кариуса у «Ливерпуля»

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус, права на которого принадлежат «Ливерпулю», может остаться в чемпионате Турции. Клуб из Стамбула намерен выкупить летом 26-летнего немца, за которого «красные» требует порядка 10 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Liverpool Echo.

Действующее арендное соглашение с «Ливерпулем» заканчивается в конце сезона. В нынешнем сезоне Кариус провел 21 матч за «Бешикташ» во всех турнирах и пропустил 30 голов.