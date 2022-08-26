«Бернли» приобрел молодого голкипера «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Денис Франки продолжит карьеру в Англии, сообщает сайт французской команды.

Права на 19-летнего итальянцы выкупил «Бернли», который в этом сезоне выступает в чемпионшипе — второй по силе лиге чемпионата Англии.

Франки находился в системе «ПСЖ» с 2019 года, куда перешел из академии «Удинезе».

За основную команду парижан он так и не сыграл. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.