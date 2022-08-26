Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоу доволен подписанием нападающего «Реал Сосьедада» Александера Исака.

«Я очень рад, что Александер решил присоединиться к нам. Он выдающийся талант, способный внести большой вклад в команду.

Он технически очень хорош, с набором качеств, которые дополнят нас, но он также находится в прекрасном возрасте, чтобы расти вместе с этим клубом.

Я хочу поблагодарить владельцев клуба и трансферный комитет за то, что они привели Александера в «Ньюкасл». Мы все рады видеть его в команде», — цитирует Хоу пресс-служба «сорок».

Исак перешел в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро, заключив долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне 22-летний швед принял участие в 41 матче во всех турнирах за «Реал Сосьедад», забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.