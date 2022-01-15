«Бернли» может бесплатно подписать Энди Кэрролла

«Бернли» интересуется нападающим «Рединга» Энди Кэрроллом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «бордовые» рассматривают 33-летнего англичанина в качестве потенциального усиления после перехода Криса Вуда в «Ньюкасл» и намерены подписать его на правах свободного агента. Контракт форварда с «Редингом» действует до 15 января 2022 года.

Кэрролл подписал соглашение с «Редингом» на 2 месяца в середине ноября 2021 года. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 7 матчах за команду.