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Сегодня, 17:27

«Ньюкасл» проиграл «Ноттингем Форест» — у «сорок» 4 поражения в последних 5 матчах АПЛ

Руслан Минаев
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Крис Вуд (в центре).
Фото Reuters

«Ньюкасл» дома проиграл «Ноттингем Форест» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 1:3. Встреча проходила на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Хозяева открыли счет в матче — на 23-й минуте Александер Исак забил гол с пенальти. Гости ответили тремя голами — хет-трик на счету Криса Вуда, который поразил ворота бывшей команды.

«Ньюкасл» потерпел 4 поражения в последних 5 матчах АПЛ. «Сороки» с 29 очками занимают 7-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

«Ноттингем» прервал серию из 7 матчей без побед — 6 поражений и 1 ничья. «Красные» набрали 17 очков и занимают 16-е место в таблице АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 15:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:3
Ноттингем Форест
Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
11
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
12
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
13
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
Результаты / календарь
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38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 - : -
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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