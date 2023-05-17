Силва — о Гвардиоле: «Иногда он может прийти и разнести нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о работе под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Футболист отметил, что он особенный в своем взгляде на футбол и каждый год что-то меняет в своем стиле.

«Поначалу было сложно, но после одного-двух сезонов ты понимаешь, чего хочет Гвардиола. Иногда он приходит на тренировку спокойным. А иногда он может прийти и разнести нас. «Вы устали? Мне все равно, нужно бегать и много работать». Он многого от нас требует и во время матчей, и во время тренировок», — цитирует Силву France Football.

В АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Арсенал» на 4 очка.

Сегодня, 17 мая, «горожане» сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом». Начало — в 22.00 мск.