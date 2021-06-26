Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бенитес станет главным тренером «Эвертона»

17:31
Рафаэль Бенитес. Фото Reuters
Рафаэль Бенитес. Фото Reuters
Теги:

«Эвертон» близок к назначению Рафаэля Бенитеса новым главным тренером, утверждает Sky Sports. Руководство клуба вело переговоры с 61-летним испанским специалистом, и сейчас стороны близки к соглашению. О контракте может быть объявлено уже на следующей неделе.

Последним местом работы Бенитеса был китайский клуб «Далянь Ифан». Испанец также поработал в АПЛ: с 2004 по 2010 год тренировал «Ливерпуль» и один сезон провел в «Челси».

Напомним, «Эвертон» под руководством Карло Анчелотти завершил сезон-2020/21 на 10-м месте в АПЛ, а 1 июня итальянский тренер возглавил «Реал».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Джиган обнародовал гонорары за бой с Емельяненко
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября
Российский чемпион мира по пляжке с 12 м сбил бутылку на голове спецкора «СЭ»!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд