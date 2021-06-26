Джеррард является претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма»
19:48
«Тоттенхэм» рассматривает на должность главного тренера Стивена Джеррарда, возглавляющего шотландский «Рейнджерс», сообщает London Evening Standard.
До Джеррарда руководство лондонского клуба связывалось с экс-тренером «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, однако их переговоры зашли в тупик. Сейчас основным кандидатов на вакантную должность в «Тоттенхэме» после ухода Жозе Моуринью является именно 41-летний Джеррард.
В сезоне-2020/21 «Тоттенхэм» занял 7-е место в АПЛ. С апреля исполняющим обязанности главного тренера является Райан Мэйсон.
Джеррард возглавляет «Рейнджер» с 2018 года. Ранее он работал с юношескими командами «Ливерпуля». «Рейнджерс» под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии в прошедшем сезоне.
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