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Джеррард является претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма»

19:48
Стивен Джеррард. Фото Instagram
Стивен Джеррард. Фото Instagram
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«Тоттенхэм» рассматривает на должность главного тренера Стивена Джеррарда, возглавляющего шотландский «Рейнджерс», сообщает London Evening Standard.

До Джеррарда руководство лондонского клуба связывалось с экс-тренером «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, однако их переговоры зашли в тупик. Сейчас основным кандидатов на вакантную должность в «Тоттенхэме» после ухода Жозе Моуринью является именно 41-летний Джеррард.

В сезоне-2020/21 «Тоттенхэм» занял 7-е место в АПЛ. С апреля исполняющим обязанности главного тренера является Райан Мэйсон.

Джеррард возглавляет «Рейнджер» с 2018 года. Ранее он работал с юношескими командами «Ливерпуля». «Рейнджерс» под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии в прошедшем сезоне.

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Иван Шитик все материалы автора
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