Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш вскоре станет игроком «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Николо Скира.

Хабек провел успешные переговоры с «горожанами» и договорился с клубом о подписании трудового соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Джек сыграл 26 матчей, забил шесть голов и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего игрока в 65 миллионов евро.