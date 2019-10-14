Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Англия

Бьельса признался в любви к чипсам

21:19
Теги:

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса признался в любви к аргентинскому мясу, рыбе и чипсам.

— Не могу сказать, что я успешный тренер — скорее, наоборот, — приводит слова 64-летнего аргентинца The Sun. — Когда меня критикуют, мне часто говорят, что я не брал трофеев. Их действительно не так много. Мне очень нравится в Лидсе, здесь большая часть региона — сельская. Я считаю себя человеком из деревни, и тут мне комфортно. Мне нравится есть аргентинское мясо, хотя я также люблю рыбу и чипсы.

После 11 туров чемпионшипа «Лидс» занимает 5 место в таблице с 20 очками. От лидирующего «Вест Бромвича» команда Бьельсы отстает на 2 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир