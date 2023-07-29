Полузащитник «МЮ» Мейну из-за травмы пропустит первую часть сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну получил травму лодыжки в товарищеском матче против «Реала», сообщается на официальном сайте клуба.

Ожидается, что 18-летний англичанин пропустит первую часть сезона-2023/24. Он вылетел в Великобританию, где будет проведена дополнительная оценка его травмы.

В минувшем сезоне Мейну провел три матча за основную команду «МЮ», а также забил два гола в 16 играх за молодежку.