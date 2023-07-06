«Байер» заплатит «Арсеналу» за Джаку 25 миллионов евро

«Байер» договорился с «Арсеналом» о переходе полузащитника Гранита Джаки, сообщает Sky Sports.

По информации источника, немецкий клуб заплатит «канонирам» 25 миллионов евро за 30-летнего швейцарца. Контракт Джаки с «Арсеналом» истекает летом следующего года.

Джака играет за лондонцев с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.