«Байер» заплатит «Арсеналу» за Джаку 25 миллионов евро
«Байер» договорился с «Арсеналом» о переходе полузащитника Гранита Джаки, сообщает Sky Sports.
По информации источника, немецкий клуб заплатит «канонирам» 25 миллионов евро за 30-летнего швейцарца. Контракт Джаки с «Арсеналом» истекает летом следующего года.
Джака играет за лондонцев с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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